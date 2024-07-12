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Пресс-секретарем врио губернатора Вячеслава Федорищева стала журналист из Новокуйбышевска

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым пресс-секретарем врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева стала журналист из Новокуйбышевска Ульяна Макеева. Информацию Волга Ньюс подтвердили источники в правительстве региона.

Информацию подтвердили и некоторые самарские блогеры.

"Ну, раз все молчат, раскрою новый глоток кадрового голода в Самарской области. Ульяна Макеева — новый пресс-секретарь молодого врио губернатора Вячеслава Федорищева. Раньше работала в новокуйбышевской газете "Наше время". СМИ известное в очень узком кругу. Ведет в ВК свои передачи "Разговоры на кухне". Думаю теперь правильнее писать- вела", — сообщила блогер Ольга Паулова.

В телеграм-канале "Новости на кухне" по данным на 12 июля  277 подписчиков. Пост с сообщением об интервью с Вячеславом Федорищевым и его супругой Александрой от 16 июня просмотрело свыше 17 тыс. человек.

"Мы с Иваном (супруг Ульяны — прим. ред.) действительно побывали дома у главы региона, познакомились с его замечательной женой и записали интервью. Было волнительно. Для тех, кто первый раз с нами. "Новости на кухне" — это наш семейный проект, где мы каждую неделю делаем обзоры разных событий. Масштабных и совсем локальных. Рады знакомству!" - написала тогда девушка.

Об увольнении предыдущего пресс-секретаря Натальи Родимовой, работавшей при экс-губернаторе Дмитрии Азарове с 2017 года, стало известно в начале июля. Как сообщало "Самарское обозрение", она заняла пост пресс-секретаря ВТБ в ПФО и на этом посту будет курировать работу банка со средствами массовой информации и соцмедиа в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, а также республике Башкортостан.

 

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