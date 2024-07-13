В Самаре возобновилось движение трамваев

В Самаре восстановили движение трамваев по ул. Демократическая и Ташкентская. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

"Движение трамваев восстановлено", - сообщили в ведомстве со ссылкой на предыдущее сообщение о закрытии движения по ул.Демократическая и ул.Ташкентская от Барбошиной поляны до Московского шоссе в оба направления.

Напомним, движение было перекрыто в связи с работами по ремонту и реконструкции трамвайных путей (а именно врезки трамвайной "стрелки" у Барбошиной поляны). На период работ в пятницу, 12 июля, с 20:00 трамваи маршрутов №№ 21, 22, 24, 25 следовали по временной схеме - через ул. Ташкентскую до стадиона "Солидарность Самара Арена".