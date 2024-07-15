В Самаре пройдет День физкультурника

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В Самаре и по области 10 августа пройдет День физкультурника. Спортивные мероприятия пройдут во всех городах и районах. Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре, передает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области