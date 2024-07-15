В Самаре пройдет День физкультурника

В Самаре и по области 10 августа пройдет День физкультурника. Спортивные мероприятия пройдут во всех городах и районах. Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре, передает пресс-служба регионального минспорта.
Программа мероприятий на центральной площадке:
- 8:00, Первомайский спуск — зарядка с чемпионом;
- 10:00, спуск площади Славы — турнир "Оранжевый мяч";
- 17:00 — начало основной программы;
- 17:00, главная сцена — чествование спортсменов, тренеров и работников отрасли;
- 19:00 спуск площади Славы — открытие ночного забега "Огни Самары".
Более подробно с программой можно ознакомиться по ссылке.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁