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Спорт

В Самаре пройдет День физкультурника

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре и по области 10 августа пройдет День физкультурника. Спортивные мероприятия пройдут во всех городах и районах. Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре, передает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Программа мероприятий на центральной площадке:

  • 8:00, Первомайский спуск — зарядка с чемпионом;
  • 10:00, спуск площади Славы — турнир "Оранжевый мяч";
  • 17:00 — начало основной программы;
  • 17:00, главная сцена — чествование спортсменов, тренеров и работников отрасли;
  • 19:00 спуск площади Славы — открытие ночного забега "Огни Самары".


Более подробно с программой можно ознакомиться по ссылке

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