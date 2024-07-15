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ДТП Происшествия

Массовое ДТП на М-5 унесло жизни двух человек, еще 8 пострадали

СЫЗРАНЬ. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 июля, в 2:50 в Сызранском районе на 876 км автомобильной дороги М-5 "Урал", в районе села Заборовка, произошло ДТП, в котором погибли два человека, включая ребенка, пострадали 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

"В результате столкновения двух автомобилей на месте пострадало 8 человек, из них двое несовершеннолетних, погибли два человека, включая 5-летнего ребенка", - отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

В прокуратуре Самарской области, в свою очередь, отметили, что ДТП произошло с участием грузовика Volvo и двух легковых авто Toyota Corolla и LADA Kalina.

"Вследствие ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla - женщина и ребенок", - сообщили в надзорном ведомстве. 

По предварительной версии, водитель "Тойоты" выехал "встречку", где столкнулся с грузовиком, а затем с "Ладой".

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 

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