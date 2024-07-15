Массовое ДТП на М-5 унесло жизни двух человек, еще 8 пострадали

В понедельник, 15 июля, в 2:50 в Сызранском районе на 876 км автомобильной дороги М-5 "Урал", в районе села Заборовка, произошло ДТП, в котором погибли два человека, включая ребенка, пострадали 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД по Самарской области.
"В результате столкновения двух автомобилей на месте пострадало 8 человек, из них двое несовершеннолетних, погибли два человека, включая 5-летнего ребенка", - отмечается в сообщении Госавтоинспекции.
В прокуратуре Самарской области, в свою очередь, отметили, что ДТП произошло с участием грузовика Volvo и двух легковых авто Toyota Corolla и LADA Kalina.
"Вследствие ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla - женщина и ребенок", - сообщили в надзорном ведомстве.
По предварительной версии, водитель "Тойоты" выехал "встречку", где столкнулся с грузовиком, а затем с "Ладой".
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.