Число погибших в ДТП под Сызранью выросло до 3 человек

Стало известно, что на месте страшной автокатастрофы на М-5 под Сызранью погибли три человека. Два человека, включая 5-летнего ребенка, погибли сразу, один скончался от тяжести полученных травм позже.
В настоящее время 7 пострадавших, в том числе, двое детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Запланирована медицинская эвакуация детей для специализированного лечения в областную больницу с привлечением вертолета санавиации.
Напомним, ДТП произошло ночью 15 июля в Сызранском районе. В результате столкновения двух легковушек и грузовика погибли три человека. Еще 8 человек были госпитализированы.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.