Число погибших в ДТП под Сызранью выросло до 3 человек

Стало известно, что на месте страшной автокатастрофы на М-5 под Сызранью погибли три человека. Два человека, включая 5-летнего ребенка, погибли сразу, один скончался от тяжести полученных травм позже.

В настоящее время 7 пострадавших, в том числе, двое детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое, четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Запланирована медицинская эвакуация детей для специализированного лечения в областную больницу с привлечением вертолета санавиации.

Напомним, ДТП произошло ночью 15 июля в Сызранском районе. В результате столкновения двух легковушек и грузовика погибли три человека. Еще 8 человек были госпитализированы.