Самарского банкира и агрария Алексея Козловца банкротят налоговики

УФНС России по Самарской области в июле 2024 года подало иск о банкротстве самарского финансиста и бенефициара группы "Русское поле" Алексея Козловца. Об этом пишет "Самарское обозрение".

До 2011 года Алексей Козловец был заместителем директора самарского филиала Россельхозбанка, где курировал кредитование корпоративных клиентов. Банк он покинул в результате конфликта с директором самарского РСХБ Константином Дмитриевым, в результате чего головной офис кредитной организации уволил обоих менеджеров.

После ухода из банкинга Козловец сконцентрировался на знакомом ему агробизнесе, точнее, на операциях с сельхозземлей. Головной компанией группы Козловца является ООО "Русское поле", которое специализируется, согласно данным госрегистрации, на операциях по купле и продаже собственного недвижимого имущества. Единственным учредителем и руководителем РП выступает Алексей Козловец.

В августе 2023 года налоговики даже инициировали банкротство "Русского поля" из-за долга более чем в 6 млн рублей. Впрочем, уже осенью компания Козловца рассчиталась с фискалами и продолжила свою деятельность. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Русскому полю" принадлежат около 50 земельных участков площадью около 90 млн кв. метров в различных регионах России.

Иные масштабы бизнеса "Русское поле" раскрывает на своем сайте. "На балансе ГК "Русское поле" на сегодняшний день в собственности находится более 250 тысяч гектаров земель в 39 регионах России. За период 2020–2021 годов проведено сделок на общую сумму более 5 млрд рублей. В компании работает более 100 квалифицированных специалистов", — сообщается на сайте "Русского поля".

Как пишет издание, публичным лицом "Русского поля" является известный в Самаре предприниматель Данил Хведчик (сын предпринимателя Никиты Хведчика), который занимает пост заместителя генерального директора компании. Последним публичным проектом Данила Хведчика была работа в скандально известной строительной пирамиде "Волга-Групп", где он отвечал за привлечение финансирования.

Помимо "Русского поля" Козловец владеет еще рядом агрокомпаний, которые в своем названии используют аббревиатуру "РП". Как правило, они не генерируют серьезных финансовых показателей, но на них заведены какие-либо активы. В части компаний Козловец выступает учредителем лично, в части его интересы представляет жена банкира Елизавета Анайкина. В ряде проектов партнером Козловца выступает бенефициар группы "Бизнес-Гарант" Илья Руднев.

Выстроенный Козловцом бизнес оказался под ударом из-за его личных проблем. 5 июля 2024 года УФНС России по Самарской области подало иск о банкротстве экс-банкира. Сколько налогов не заплатил Козловец и иные подробности дела в материалах суда пока не раскрываются. Пока иск фискалов даже не принят к производству.