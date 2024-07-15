Самарского банкира и агрария Алексея Козловца банкротят налоговики

УФНС России по Самарской области в июле 2024 года подало иск о банкротстве самарского финансиста и бенефициара группы "Русское поле" Алексея Козловца. Об этом пишет "Самарское обозрение".
До 2011 года Алексей Козловец был заместителем директора самарского филиала Россельхозбанка, где курировал кредитование корпоративных клиентов. Банк он покинул в результате конфликта с директором самарского РСХБ Константином Дмитриевым, в результате чего головной офис кредитной организации уволил обоих менеджеров.
После ухода из банкинга Козловец сконцентрировался на знакомом ему агробизнесе, точнее, на операциях с сельхозземлей. Головной компанией группы Козловца является ООО "Русское поле", которое специализируется, согласно данным госрегистрации, на операциях по купле и продаже собственного недвижимого имущества. Единственным учредителем и руководителем РП выступает Алексей Козловец.
В августе 2023 года налоговики даже инициировали банкротство "Русского поля" из-за долга более чем в 6 млн рублей. Впрочем, уже осенью компания Козловца рассчиталась с фискалами и продолжила свою деятельность. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Русскому полю" принадлежат около 50 земельных участков площадью около 90 млн кв. метров в различных регионах России.
Иные масштабы бизнеса "Русское поле" раскрывает на своем сайте. "На балансе ГК "Русское поле" на сегодняшний день в собственности находится более 250 тысяч гектаров земель в 39 регионах России. За период 2020–2021 годов проведено сделок на общую сумму более 5 млрд рублей. В компании работает более 100 квалифицированных специалистов", — сообщается на сайте "Русского поля".
Как пишет издание, публичным лицом "Русского поля" является известный в Самаре предприниматель Данил Хведчик (сын предпринимателя Никиты Хведчика), который занимает пост заместителя генерального директора компании. Последним публичным проектом Данила Хведчика была работа в скандально известной строительной пирамиде "Волга-Групп", где он отвечал за привлечение финансирования.
Помимо "Русского поля" Козловец владеет еще рядом агрокомпаний, которые в своем названии используют аббревиатуру "РП". Как правило, они не генерируют серьезных финансовых показателей, но на них заведены какие-либо активы. В части компаний Козловец выступает учредителем лично, в части его интересы представляет жена банкира Елизавета Анайкина. В ряде проектов партнером Козловца выступает бенефициар группы "Бизнес-Гарант" Илья Руднев.
Выстроенный Козловцом бизнес оказался под ударом из-за его личных проблем. 5 июля 2024 года УФНС России по Самарской области подало иск о банкротстве экс-банкира. Сколько налогов не заплатил Козловец и иные подробности дела в материалах суда пока не раскрываются. Пока иск фискалов даже не принят к производству.
Последние комментарии
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,