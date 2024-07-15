В Самарскую область привлекут кадры с Северного Кавказа

С тремя республиками Северо-Кавказского федерального округа России региональное министерство труда, занятости и миграционной политики заключило соглашения об установлении межрегионального сотрудничества в целях трудоустройства граждан за пределами места проживания. Об этом сообщили в ведомстве.

Соглашения заключены с республиками Чечня, Ингушетия и Северная Осетия-Алания. Цель — повышение мобильности трудовых ресурсов и организация мероприятий по трудоустройству.

"Речь идет о проведении службами занятости субъектов РФ информационных компаний о возможности трудоустройства в Самарской области, проведении целевых ярмарок вакансий, подборе работодателей и кандидатов на трудоустройство, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, информировании о предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации мерах поддержки граждан при трудоустройстве в другой местности", - пояснили в минтруда.

В настоящее время на предприятиях Самарской области более 50 000 вакансий, при этом в качестве безработных зарегистрировано менее 5500 человек

"Учитывая высокую потребность в кадрах у предприятий Самарской области, проводим мероприятия в сфере повышения мобильности трудовых ресурсов с целью организации трудоустройства граждан к нашим работодателям, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — Расширяем возможности для кадрового обеспечения региональных предприятий, активно взаимодействуя с трудоизбыточными регионами, где спрос на рабочие места превышает предложение".

Чтобы привлечь специалистов, в Самарской области действует программа "Переезд под ключ", в рамках которой оказываются меры поддержки жителям других регионов, переезжающих к нам с целью трудоустройства.