Суд признал законным отказ мэрии в обустройстве парковки на 6-й просеке

Региональный арбитраж вынес решение по иску индивидуального предпринимателя Никиты Самоукина к департаменту градостроительства Самары. Спор возник по вопросу обустройства парковки на 6-й просеке — напротив домов № 125, 127, 129.

Как следует из материалов дела, в октябре 2023 г. бизнесмен обратился в депстрой с просьбой провести аукцион на аренду участка площадью 10,2 тыс. кв. м. для организации автостоянки и предоставил схему его расположения. Однако чиновники ему отказали.

Представители ведомства пояснили суду, что составление схемы расположения земельного участка и его утверждение на кадастровом плане должно предшествовать заявлению о проведении аукциона. К тому же выяснилось, что площадка расположена в территориальной зоне застройки многоэтажными домами (Ж4), и ее использования для размещения автостоянки запрещено.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска. Но бизнесмен может обжаловать это решение в апелляционной инстанции.