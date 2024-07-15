"Тольяттиазот" стал участником нацпроекта "Производительность труда"

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"Тольяттиазот" присоединился к национальному проекту "Производительность труда", который направлен на внедрение бережливого производства, а также совершенствование управления, логистики и сбыта продукции. Программа компании по повышению производительности труда и операционной эффективности затронет цех подготовки аммиака к транспортировке.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"