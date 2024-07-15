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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" стал участником нацпроекта "Производительность труда"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" присоединился к национальному проекту "Производительность труда", который направлен на внедрение бережливого производства, а также совершенствование управления, логистики и сбыта продукции. Программа компании по повышению производительности труда и операционной эффективности затронет цех подготовки аммиака к транспортировке.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В рамках проекта предусмотрена совместная работа сотрудников ТОАЗа с консультантами оператора нацпроекта — "Федерального центра компетенций". Специалистам предприятия предстоит пройти обучение, пошагово разобрать производственные процессы и разработать решения для их оптимизации.

"Тольяттиазот" вошел в число участников нацпроекта впервые. Это огромный стимул для усовершенствования производственной культуры и внесения корректировок в производственные процессы. В течение ближайших двух лет нам предстоит масштабная работа с экспертами, что позволит выявить узкие места производства и определить резерв для развития компании", — отметил главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.

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