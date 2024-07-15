Продукцию "Тольяттикаучука" отметили среди лучших товаров Татарстана

"Тольяттикаучук" группы "Татнефть" стал дипломантом 1 степени ежегодного республиканского конкурса "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан-2024" в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

Предприятие отмечено за высокое качество каучуков марок СКИ-3 и БК-1675, которые широко используются в различных отраслях промышленности. Синтетические каучуки являются сырьем для шин и широкого спектра резинотехнических изделий.

"Тольяттикаучук" — один из лидеров в производстве каучуков и сопутствующих продуктов. Тольяттинский завод обеспечивает четверть всего российского рынка.

Конкурс "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан" проводится в целях стимулирования предприятий на непрерывное повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

"Выражаем благодарность организаторам конкурса за представленную возможность и нашим работникам за неравнодушие к своей работе и желание быть лучшими. Мы и дальше будем стремиться укреплять свои позиции на рынке за счет качественной продукции", — отметила Екатерина Тутукова, начальник отдела системы менеджмента и клиентского сервиса ООО "Тольяттикаучук".