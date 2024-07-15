Центровой Джеймс Томпсон покидает БК "Самара"

Центровой Джеймс Томпсон по истечении срока действия контракта покидает БК "Самара".
Джеймс присоединился к нашей команде прошлым летом. В Самаре он подтвердил статус одного из лучших центровых Единой Лиги ВТБ. Томпсон принял участие во всех 45 матчах "Самары" в чемпионате (при этом во всех выходил в стартовом составе!), в среднем набирая 9,9 очка и 7,5 подбора. А его данки, без которых не обходился ни один матч, неизменно вызывали восторг у самарских болельщиков.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.