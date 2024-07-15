В Сергиевске на пожаре погиб мужчина

В пятницу, 12 июля, на пожаре в н. п. Сергиевск на улице Фрунзе горел частный дом на площади 60 кв. метров. На пожаре погиб 69-летний мужчина.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.