16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области выросло число кандидатов на пост губернатора Привязывал себя к деревьям: на пост губернатора Самарской области выдвинулся еще один кандидат На выборы губернатора заявился депутат Госдумы Владимир Плякин Еще две партии выдвинули кандидатов на пост губернатора Самарской области Выборы губернатора Самарской области пройдут в три дня

Выборы Власть и политика

В Самарской области выросло число кандидатов на пост губернатора

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Избирательная комиссия Самарской области приняла документы о выдвижении еще одного кандидата в губернаторы. Им стал Григорий Еремеев. Его выдвинула "Демократическая партия России".

Григорий Еремеев — пенсионер. Он уже не в первый раз выдвигается на пост губернатора. Он пытался составить конкуренцию Дмитрию Азаров на выборах в 2023 году, но получил отказ в регистрации. Иной активности с его стороны в последние годы не наблюдалось.

Однако в 2014 году, когда политик входил в состав "Народной партии России" (ликвидирована в 2019 году по решению суда), он судился со спикером губернской думы. Причиной было отказ принять пакет законодательных инициатив.

Выборы губернатора Самарской области будут проходить с 6 по 8 сентября включительно. Период выдвижения кандидатов закончится в 18:00 21 июля.

На сегодняшний день документы в избирком подали:

• Вячеслав Федорищев от "Единой России";
• Алексей Лескин от КПРФ;
• Михаил Маряхин от "Справедливой России";
• Вадим Байков от "Коммунистов России";
• Наталья Бисярина от ЛДПР;
• Владимир Плякин от "Новых людей";
• Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4