В Самарской области выросло число кандидатов на пост губернатора

Избирательная комиссия Самарской области приняла документы о выдвижении еще одного кандидата в губернаторы. Им стал Григорий Еремеев. Его выдвинула "Демократическая партия России".

Григорий Еремеев — пенсионер. Он уже не в первый раз выдвигается на пост губернатора. Он пытался составить конкуренцию Дмитрию Азаров на выборах в 2023 году, но получил отказ в регистрации. Иной активности с его стороны в последние годы не наблюдалось.

Однако в 2014 году, когда политик входил в состав "Народной партии России" (ликвидирована в 2019 году по решению суда), он судился со спикером губернской думы. Причиной было отказ принять пакет законодательных инициатив.

Выборы губернатора Самарской области будут проходить с 6 по 8 сентября включительно. Период выдвижения кандидатов закончится в 18:00 21 июля.

На сегодняшний день документы в избирком подали:

• Вячеслав Федорищев от "Единой России";

• Алексей Лескин от КПРФ;

• Михаил Маряхин от "Справедливой России";

• Вадим Байков от "Коммунистов России";

• Наталья Бисярина от ЛДПР;

• Владимир Плякин от "Новых людей";

• Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы".