В Самарской области выросло число кандидатов на пост губернатора

Избирательная комиссия Самарской области приняла документы о выдвижении еще одного кандидата в губернаторы. Им стал Григорий Еремеев. Его выдвинула "Демократическая партия России".
Григорий Еремеев — пенсионер. Он уже не в первый раз выдвигается на пост губернатора. Он пытался составить конкуренцию Дмитрию Азаров на выборах в 2023 году, но получил отказ в регистрации. Иной активности с его стороны в последние годы не наблюдалось.
Однако в 2014 году, когда политик входил в состав "Народной партии России" (ликвидирована в 2019 году по решению суда), он судился со спикером губернской думы. Причиной было отказ принять пакет законодательных инициатив.
Выборы губернатора Самарской области будут проходить с 6 по 8 сентября включительно. Период выдвижения кандидатов закончится в 18:00 21 июля.
На сегодняшний день документы в избирком подали:
• Вячеслав Федорищев от "Единой России";
• Алексей Лескин от КПРФ;
• Михаил Маряхин от "Справедливой России";
• Вадим Байков от "Коммунистов России";
• Наталья Бисярина от ЛДПР;
• Владимир Плякин от "Новых людей";
• Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы".
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.