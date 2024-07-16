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Финансы Экономика и бизнес

Эксперт CARCADE в интервью рассказала о текущем положении на рынке автолизинга

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель регионального директора в г. Новосибирск Наталья Трасковская в интервью газете "Континент Сибирь" рассказала об изменениях лизингового портфеля компании и расширении господдержки в Новосибирской области.

Эксперт отметила, что по итогам I квартала 2024 года констатирован рост продаж в Сибирском федеральном округе относительно аналогичного периода прошлого года. Так, прирост по количеству договоров лизинга составил более 60%, согласно данным, предоставленным аналитическим центром CARCADE.

"Драйверами роста портфеля выступили сделки с автомобилями для такси, транспортных и строительных компаний. Рынок Сибири имеет региональную специфику: например, в Новосибирской области не ведётся добыча и нет крупных производственных комбинатов. Но у нас есть логистические преимущества, с учётом экспансии перевозок на Восток и большого скопления дилеров техники", — объяснила Наталья.

В ходе беседы представитель также отметила, что конкуренция на лизинговом рынке ужесточается, приходят новые игроки, и каждая компания старается найти способы сделать свой продукт более интересным за счёт сервиса, а также множества различных совместных программ с автопроизводителями и дистрибьюторами.

"Мы всегда в максимальном объёме стараемся транслировать начало государственных программ субсидирования федеральных и региональных масштабов, введения изменений по части настройки графиков. Например, стал доступен лизинг сроком до 7 лет. Мы понимаем, что важно сохранять качество обслуживания и идти в ногу со временем — это относится как к цифровым технологиям, автоматизации процессов, так и к внедрению новых продуктов", — дополнила Наталья Трасковская.

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