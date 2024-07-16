Эксперты признали Авито лучшим приложением для поиска исполнителей услуг

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали популярные приложения для поиска исполнителей услуг, оценили их безопасность, а также назвали наиболее функциональные, удобные и доступные сервисы на рынке — приложение "Авито" на платформе iOS получило оценку 4,45 баллов, на Android — 4,29 из 5 возможных.

В исследовании приняли участие популярные приложения, которые позволяют искать исполнителей в сфере услуг: Авито, YouDo, Kwork, "Яндекс Услуги", "Профи", Fl.ru, Workzilla. Исследование было проведено по 146 критериям в соответствии с методикой испытаний, базирующейся на предварительном национальном стандарте на сравнительные испытания мобильных приложений ПНСТ 277-2018. В ходе оценки платформ были проверены все ключевые функции приложений для поиска исполнителей, оценены удобство, безопасность, доступность, производительность и надежность приложений.

Артем Кумпель, старший управляющий директор платформы Авито Услуги: "В работе платформы необходимо учитывать ряд ключевых критериев, важных для пользователей. В первую очередь, чтобы пользователям было удобно и они чувствовали себя в безопасности, поэтому мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы максимально оптимизировать функционал на платформе. Так, на Авито Услугах существует инструмент онлайн-записи, чтобы любой пользователь мог посмотреть расписание специалиста и подобрать подходящее "окошко", на платформе в ряде категорий можно заказать срочную услугу или оставить заявку на оказание услуг под ключ. Мы следим за безопасностью на платформе, регулярно улучшая функционал".

Про функционал

Все исследованные приложения показали корректную и стабильную работу. Во всех исследованных приложениях можно выбрать категорию заказа (кроме Workzilla), подробно описать заказ и предложить стоимость выполнения работы, просматривать количество откликов, непрочитанных сообщений, а также обмениваться контактами и писать исполнителю в чате.

Практически во всех приложениях подробно описан профиль исполнителя, однако такие категории профиля, как образование, профессиональные навыки и достижения, представлены только у половины исследованных приложений. Возможность уточнить статус проверки документов специалиста реализована во всех приложениях.

В приложениях FL.ru и Kwork нет сортировки выдачи поисковых запросов. В Workzilla в поиске отсутствуют релевантные подсказки, популярные запросы и история, а еще нет возможности уточнить статус заявки. Наименьшие возможности по этому критерию у Kwork и FL.ru, а в приложении Workzilla нельзя выбирать категории. В итоге, самыми функциональными признаны Авито и "Профи".

Про удобство пользования

Оценивая удобство, эксперты основывались на результатах немодерируемого пользовательского тестирования при участии 147 активных пользователей сервисов для поиска исполнителей. Лидером по удобству использования и на Android, и на iOS стал Авито.

Про доступность

Полная поддержка динамического шрифта реализована во всех приложениях на Android, а вот на iOS в шести из семи приложений поддержка динамического шрифта отсутствует, в одном — реализована частично.

Про безопасность

Только одно приложение на платформе Android не запрашивало излишних разрешений или полностью объясняло их назначение — FL.ru. Наименьшее количество баллов по критерию безопасности у приложения "Профи". Оно, по оценкам специалистов, имеет множество неправомерных доступов. Также эксперты проанализировали безопасность передачи данных приложения и пользовательских данных. Уязвимости выявлены не были.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: "Немаловажным критерием оценки является и безопасная сделка, когда исполнитель переводит средства площадке, и она при этом является гарантом предстоящей работы. После выполнения работы заказчик подтверждает это в карточке, и исполнитель получает оплату. Данный критерий реализован во всех приложениях кроме "Яндекс Услуги" и "Профи".

Про защиту данных

Роскачество и АНО "ПравоРоботов" провели анализ политик конфиденциальности сервисов на соответствие требованиям законодательства и опережающим критериям.

Все сервисы подошли к вопросу конфиденциальности персональных данных вполне ответственно и вследствие чего все участники исследования получили оценки выше 4,5 баллов из пяти возможных. Эксперты отметили, что некоторым платформам необходимо обратить внимание на своевременное обновление политик по использованию персональных данных.

Про итоги

По совокупности всех критериев, в том числе по безопасности использования, были определены топ-3 лучших приложений для поиска исполнителей услуг на двух самых популярных операционных системах для мобильных устройств.

На платформе iOS лучшими признаны:

1. "Авито" (4,45)

2. "Профи — услуги и мастера" (4,13)

3. YouDo: "Услуги・Бизнес・Работа в России" (4,00)

Наивысшие оценки на платформе Android получили приложения:

1. "Авито" (4,29)

2. YouDo: поиск работы и услуг (4,18)

3. Kwork (4,08)

"Все исследованные приложения безопасные и надежные, поэтому могут быть рекомендованы к использованию", — отметили специалисты Роскачества.