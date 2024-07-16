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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг техники Lonking, Force Vector, MST с применением скидки-субсидии в CARCADE

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE объявляет о запуске программы финансирования специальной техники Lonking, Force Vector, MST. В рамках предложения предоставляется субсидия от 1,5 до 3% на лизинг определённых моделей.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести популярные модели различных типов погрузчиков, катков и экскаваторов с использованием корпоративной скидки-субсидии, которая будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора. Размер скидки зависит от модели транспортного средства: например, на вилочные погрузчики Lonking LG25DT и FD15T распространяется выгода в размере 1,5% от стоимости ТС, а экскаваторы Force Vector FV35 и FV230NLC доступны с 3%-субсидией. Предложение разработано в рамках сотрудничества с дистрибьютором марок на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии у организатора акции. Предложение действует на договоры, заключённые до конца 2024 года.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wNceKr

ИНН 3905019765

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