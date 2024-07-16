На вокзале задержали 16-летнего мальчика, который дружил с сыном владельца нефтяных активов

Во вторник, 16 июля, силовики задержали на железнодорожном вокзале в Самарской области Светлану Мамедову и ее 16-летнего сына из Новокуйбышевска. Об этом женщина сообщила журналисту Волга Ньюс сама.

"Дальше нас повезли в суд, решили требовать посадить 16-летнего сына под домашний арест", — рассказала Светлана.

Напомним, история началась еще 1 апреля 2023 года. Как рассказывала Светлана Мамедова, компания мальчишек и девчонок 14, 15 и 17 лет дома отмечала день рождения общего друга. Два мальчика вышли к подъезду. В это время у подъезда сидели "газелисты" и якобы выпивали. По словам мальчиков, мужчины стали "докапываться", в итоге завязалась потасовка. Это увидели остальные ребята из окна и тоже вышли к подъезду. Дальше парень, на которого нападали изначально, убежал в дом. А другого мальчика мужчины схватили, вытащили пистолет, начали им размахивать и кричать, что не отпустят, пока их друг не выйдет на крыльцо.

В итоге все разошлись, но через некоторое время к Светлане, чей сын был на том дне рождения, пришли домой правоохранители. Они сообщили, что один из "газелистов" написал заявление о нападении. Родители ребят, в свою очередь, написали заявление об угрозах пистолетом. Дальше якобы активных действий не было. Но в ноябре 2023 г. Светлане позвонил адвокат "газелиста"-заявителя и предложил встретиться. Светлана говорит — думала, тот хочет извиниться, и согласилась на встречу. Она поехала в офис коллегии адвокатов. Но там юрист забрал у нее мобильный и вынес из кабинета. А потом стал требовать, чтобы Светлана забрала заявление об угрозах пистолетом, и заявлял, что иначе у ее сына будет судимость, угрожал коррупционными связями в Новокуйбышевске. При этом, как указывает Светлана в жалобах (копии есть в распоряжении редакции), якобы юрист добавил, что никто "не трогал" бы мальчиков, если бы муж Светланы не упоминал фамилию некоего Плужнова. Сама Светлана говорит — даже не знала, кто такой Плужнов.

После такой встречи "потерпевший газелист", который сначала указывал, что потасовка у него была с одним парнем, стал говорить, что на него напали несколько человек.

"Согласно показаниям потерпевшего, несовершеннолетние избивали его, нанося множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Однако подобные показания потерпевшего являются ложными и не соответствуют действительности, поскольку не соотносятся с объективным доказательством — заключением эксперта № 10-11э/310Н, согласно выводам которого, у потерпевшего установлены повреждения в виде кровоподтеков под левым глазом (1) и в затылочной области справа (1), ссадины (1), что может свидетельствовать об их образовании в результате не более чем трех травмирующих воздействий", — указано в числе прочего в одной из жалоб.

В Самарской области уже появились слухи, что историю могут "раздувать" неспроста. Говорят, что в день потасовки в компании ребят был мальчик, чей папа сейчас в СИЗО. У последнего якобы хотят отобрать активы, возможно — связанные и с нефтебизнесом. И якобы через сына хотят надавить, сделать ему судимость "группой лиц". Для того и пытаются привлечь других детей. Кстати, в интернете уже появилось видео, как неизвестные разбили и облили помоями машину жены этого находящегося в СИЗО мужчины — полиция нападавших не нашла.

Светлана Мамедова написала ряд жалоб в разные инстанции на угрозы со стороны адвоката. Но, по ее словам, ситуация становилась все более ужасной.

"Мой сын учится в престижном колледже в Новосибирске, куда идет очень строгий отбор. И вот 5 марта к нему на пары пришли два оперативника, которым передали сведения из Новокуйбышевска. Мальчика вывели с пары и начали с ним говорить без законного представителя, хотя его папа живет и работает в Новосибирске. От сына требовали подписать повестку и заявили, что если до 11 марта он не явится в полицию в Новокуйбышевске, то его будут доставлять принудительно. Сын сказал, что не готов ничего подписать без присутствия своего отца. Тогда ему просто вручили эту повестку при понятых", — рассказывала Светлана.

По словам женщины, у мальчика жуткий стресс, ему приходилось посещать психолога, он не мог нормально готовиться к контрольным. Как рассказала Светлана 16 июля журналисту Волга Ньюс, сын гостил месяц у нее в Самаре и собрался обратно в Новосибирск.

"Гулял каждый день, все видели его. Оказывается, еще 21 марта признали заочно, без оповещения нас, обвиняемым сына, но до сих пор никто не искал! Он жил, учился, летал по паспорту, но сегодня вдруг на вокзале нас хватают и везут в отдел. Последний раз в ноябре был сын на допросе в качестве свидетеля. В июле задерживают резко. За что мальчишку в 16 лет под домашний арест? Как вообще такое возможно?" — говорит Светлана.

Она также сообщила, что сейчас идет суд над тремя товарищами ее сына. А дело ее ребенка выделили в отдельное производство.