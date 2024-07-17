Не прошло и суток: на трассе "Обход Тольятти" произошло первое ДТП

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В субботу, 16 июля, произошло ДТП на трассе "Обход Тольятти". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области