Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области

В среду, 17 июля, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на территории Самарской области.
Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта "Дороги Самарской области" в социальной сети "ВКонтакте".
Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос "Что приоритетнее в ремонте дорог Самарской области?"
В Самарской области расположено более 44 тыс. дорог федерального, регионального и местного значения. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе отремонтировано 1860 км дорог, еще 160 км будет приведено в нормативное состояние в 2024 году. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния дорог регионального значения составит 48,83%, а дорог Самарско-Тольяттинской агломерации - 85%.
В рамках нацпроекта обновляют не только проезжую часть. Вдоль автомобильных дорог строятся тротуары и организуется улично-дорожное освещение. Также дорожные объекты оснащают современными средствами безопасности дорожного движения, например, пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с подсветкой.
Один из критериев успешной реализации национального проекта - участие общественности на всех этапах работ, в том числе на этапе формирования перечня объектов ремонта. Опрос позволит составить общее представление о том, на что, по мнению жителей, необходимо ориентироваться в дорожной отрасли в первую очередь.
Опрос о приоритетах в дорожном хозяйстве будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 октября 2024 года.
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.