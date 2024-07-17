16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинская F-Design выпустила вторую версию тактического авто для СВО Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области Мусорная реформа: итоги первой пятилетки Большой семье - большая помощь: В Самарской области многодетные семьи получают комплексные меры государственной поддержки Ты - то, что ты ешь: запущена платформа по популяризации здорового питания и профилактике детского ожирения

Общество

Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 17 июля, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на территории Самарской области.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта "Дороги Самарской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос "Что приоритетнее в ремонте дорог Самарской области?"

В Самарской области расположено более 44 тыс. дорог федерального, регионального и местного значения. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе отремонтировано 1860 км дорог, еще 160 км будет приведено в нормативное состояние в 2024 году. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния дорог регионального значения составит 48,83%, а дорог Самарско-Тольяттинской агломерации - 85%.

В рамках нацпроекта обновляют не только проезжую часть. Вдоль автомобильных дорог строятся тротуары и организуется улично-дорожное освещение. Также дорожные объекты оснащают современными средствами безопасности дорожного движения, например, пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с подсветкой.

Один из критериев успешной реализации национального проекта - участие общественности на всех этапах работ, в том числе на этапе формирования перечня объектов ремонта. Опрос позволит составить общее представление о том, на что, по мнению жителей, необходимо ориентироваться в дорожной отрасли в первую очередь.

Опрос о приоритетах в дорожном хозяйстве будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 октября 2024 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 11 июля 2024 09:43 На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Sergey Sergunin 02 июня 2024 23:41 Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4