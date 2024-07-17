Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области

В среду, 17 июля, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на территории Самарской области.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта "Дороги Самарской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос "Что приоритетнее в ремонте дорог Самарской области?"

В Самарской области расположено более 44 тыс. дорог федерального, регионального и местного значения. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе отремонтировано 1860 км дорог, еще 160 км будет приведено в нормативное состояние в 2024 году. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния дорог регионального значения составит 48,83%, а дорог Самарско-Тольяттинской агломерации - 85%.

В рамках нацпроекта обновляют не только проезжую часть. Вдоль автомобильных дорог строятся тротуары и организуется улично-дорожное освещение. Также дорожные объекты оснащают современными средствами безопасности дорожного движения, например, пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с подсветкой.

Один из критериев успешной реализации национального проекта - участие общественности на всех этапах работ, в том числе на этапе формирования перечня объектов ремонта. Опрос позволит составить общее представление о том, на что, по мнению жителей, необходимо ориентироваться в дорожной отрасли в первую очередь.

Опрос о приоритетах в дорожном хозяйстве будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 октября 2024 года.