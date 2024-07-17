Для самарских участников СВО работает горячая линия фонда "Защитники Отечества"

Каждый участник СВО должен иметь возможность максимально быстро получить ответ на свой вопрос. И такая возможность есть! С февраля этого года в стране работает "горячая линия" фонда "Защитники Отечества". Номер телефона 117 (добавочный 1).

На "горячую линию" могут обратиться:

- уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО;

- защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;

- их родственники, если бойцы погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.

С начала работы на "горячую линию" фонда поступило около 110 тысяч звонков. Несколько десятков операторов непрерывно фиксируют запросы бойцов и их родственников.

Чаще всего людей интересуют вопросы по заключению контракта, выплатам, полагающимся льготам и получению удостоверения ветерана боевых действий.

На линию поступает в среднем около 800 обращений за сутки. При этом почти 90% из них принимаются в течение 30 секунд. Операторы всегда на связи и готовы принять звонок.

Кроме того, у бойцов теперь есть возможность заранее записаться на прием в филиал фонда, а также ознакомиться со всеми мерами поддержки на портале "Госуслуги".

Актуальная информация для ветеранов и членов семей героев СВО размещена и на сайте фонда "Защитники Отечества".

Обратиться в фонд по-прежнему можно очно. Его филиалы открыты во всех 89 субъектах России.

В Самарской области филиал фонда находится по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, 57

Контактный телефон 8 (800) 301 83 83

Электронная почта: rf63@fzo.gov.ru