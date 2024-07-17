Для самарских участников СВО работает горячая линия фонда "Защитники Отечества"

Каждый участник СВО должен иметь возможность максимально быстро получить ответ на свой вопрос. И такая возможность есть! С февраля этого года в стране работает "горячая линия" фонда "Защитники Отечества". Номер телефона 117 (добавочный 1).
На "горячую линию" могут обратиться:
- уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО;
- защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;
- их родственники, если бойцы погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.
С начала работы на "горячую линию" фонда поступило около 110 тысяч звонков. Несколько десятков операторов непрерывно фиксируют запросы бойцов и их родственников.
Чаще всего людей интересуют вопросы по заключению контракта, выплатам, полагающимся льготам и получению удостоверения ветерана боевых действий.
На линию поступает в среднем около 800 обращений за сутки. При этом почти 90% из них принимаются в течение 30 секунд. Операторы всегда на связи и готовы принять звонок.
Кроме того, у бойцов теперь есть возможность заранее записаться на прием в филиал фонда, а также ознакомиться со всеми мерами поддержки на портале "Госуслуги".
Актуальная информация для ветеранов и членов семей героев СВО размещена и на сайте фонда "Защитники Отечества".
Обратиться в фонд по-прежнему можно очно. Его филиалы открыты во всех 89 субъектах России.
В Самарской области филиал фонда находится по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, 57
Контактный телефон 8 (800) 301 83 83
Электронная почта: rf63@fzo.gov.ru
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р