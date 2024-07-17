В Ставропольском районе временно отключат свет с 18 по 29 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.07.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Лесная, ул. Аптечная, ул. Почтовая, ул. Фрунзе, ул. Партизанская, ул. Лапшова, ул. Первомайская, ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Есенина, ул. Жданова, ул. Тополиная, ул. Садовая, ул. Строителей. Администрация, детский сад, школа, клуб);

22.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Дальняя, ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая);

29.07.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновка, с. Ташелка, п. Менжинский, с. Верхний Сускан (полностью);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.