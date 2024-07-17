Сертификаты Wildberries в подписке от Инго Экосистемы

Инго Экосистема улучшила подписку Инго Плюс — теперь подписчики могут тратить накопленный кешбэк на маркетплейсе Wildberries.
Пользователям, оформившим подписку, доступны сертификаты номиналом от 500 до 10 000 рублей. Сертификаты приобретаются за ингорубли (валюта экосистемы, 1 ингорубль = 1 руб). Ими можно оплатить любой товар на сайте или в мобильном приложении Wildberries.
"Сегодня сложно найти человека, который бы хоть раз в жизни не покупал что-то на маркетплейсе. Трафик таких ресурсов растет двузначными темпами, впрочем, как и интерес пользователей. Об этом свидетельствует не только аналитика по рынку — подтверждает такую динамику и статистика Инго Экосистемы.
Почти 90% всех операций наших клиентов — это приобретение товаров повседневного спроса. Причем больше половины покупок совершается на маркеплейсах. Мы всегда ориентируемся на запросы наших клиентов, поэтому добавили в подписку Инго Плюс сертификаты Wildberries, одного из крупнейших маркетплейсов страны", — отметила начальник Управления развития экосистемы — Вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха" Екатерина Снигирь.
Приобретенный сертификат нужно активировать в течение 2 лет. Все не потраченные с сертификата деньги хранятся в "WB Кошельке" или на балансе пользователя в личном кабинете. Если номинал сертификата не покрывает полную стоимость покупки, клиент сможет добавить свои деньги.
Также сертификат можно подарить, в таком случае после активации деньги будут храниться на баланс получателя.
Более подробная информация представлена на сайте Инго Экосистемы.
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