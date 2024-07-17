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Машиностроение Экономика и бизнес

В Тольятти будут готовить новые кадры для высокотехнологичных производств

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве по созданию и развитию в Тольятти образовательно-производственного кластера в области технологии машиностроения Самарской области.

В рамках федерального проекта "Профессионалитет" потенциальные работодатели получают возможность участвовать в образовательном процессе профессиональных образовательных организаций. Подписи под документом поставили врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян, вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Михаленко и директор Тольяттинского машиностроительного колледжа Илья Мочалов.

В июне 2024 г. Самарская область победила в конкурсе федерального проекта "Профессионалитет" на предоставление в 2025 г. грантов на развитие образовательно-производственных центров (кластеров). Из 290 заявок, поступивших на конкурс, одним из победителей стал Тольяттинский машиностроительный колледж. Также в кластер войдут еще шесть образовательных учреждений среднего профессионального образования и четыре предприятия-партнера. Планируется, что за первые пару лет обучение в новых условиях по актуальным программам пройдут около 2 тыс. студентов.

Государство перед машиностроительными компаниями ставит задачи: создание конкурентоспособной продукции, обеспечение лидерских позиций страны на глобальных рынках технологий. Для их решения приоритетное внимание уделяют подготовке квалифицированных молодых кадров.

Уже в следующем году учебное заведение получит 100 млн руб. на создание образовательно-производственного кластера в области технологии машиностроения Самарской области. Правительство региона обеспечит софинансирование 30 млн рублей. Участие в софинансировании примет и якорный работодатель, в качестве которого выступит АО "АвтоВАЗ".

Врио министра образования Виктор Акопьян напомнил, что с 2022 г. президент страны дал старт "Профессионалитету". Задача — это реализовывать целевые договоры обучения по актуальным специальностям под конкретные предприятия, а также подключать к образовательному процессу на условиях совместительства мастеров и наставников, знающих, какие профессиональные навыки нужны выпускнику на предприятиях, чтобы тот сразу включился в работу. "С этого момента стартует активная совместная работа, чтобы уже с 1 сентября 2025 г. запустить деятельность кластера", — подчеркнул врио министра.

Директор Тольяттинского машиностроительного колледжа Илья Мочалов сообщил, что в следующем году с целью организации ОПЦ на базе его учреждения проведут глобальную модернизацию: сделают капитальный ремонт, обновят материально-техническую базу, оснастят современные мастерские и лаборатории, установят согласованное с автозаводом оборудование и станки. Это будет учебно-производственный участок по 12 видам работ для трех укрупненных групп специальностей.

Вице-президент по персоналу и социальной политике автозавода Дмитрий Михаленко подчеркнул, что в планах предприятия дальнейшее развитие, а значит требуются профессиональные кадры. "Для нас это очень важно — привлекать молодежь. При поддержке правительства региона и федеральных органов власти мы проделываем системную работу в сотрудничестве с ТГУ по привлечению инженерных кадров и будем еще более тесно работать с колледжами Самарской области. Создаваемый образовательно-производственный центр будет способствовать дальнейшему улучшению нашей работы, разработке и реализации новых программ подготовки специалистов, готовых к работе в новых условиях. Сегодня подписано соглашение, в соответствии с которым до 500 студентов в год ВАЗ будет принимать в свои структурные подразделения и в дочерние общества", — сообщил Дмитрий Михаленко.

Машиностроение №1

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