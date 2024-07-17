В Самаре возбудили уголовное дело из-за ДТП с погибшим электровелосипедистом

В Самаре возбудили уголовное дело из-за смерти 18-летнего парня под колесами BMW. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, ДТП произошло 8 июля. В 15:34 29-летняя женщина на BMW 4 ехала по Московскому шоссе и в районе дома № 167а по пр. Карла Маркса сбила 18-летнего парня пересекавшего проезжую часть на электровелосипеде — не спешившись.
В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека").
При этом BMW принадлежал не находившейся за рулем женщине, а организации. Теперь эту организацию могут привлечь к гражданской ответственности как собственника источника повышенной опасности.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.