В Самаре возбудили уголовное дело из-за ДТП с погибшим электровелосипедистом

В Самаре возбудили уголовное дело из-за смерти 18-летнего парня под колесами BMW. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, ДТП произошло 8 июля. В 15:34 29-летняя женщина на BMW 4 ехала по Московскому шоссе и в районе дома № 167а по пр. Карла Маркса сбила 18-летнего парня пересекавшего проезжую часть на электровелосипеде — не спешившись.

В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека").

При этом BMW принадлежал не находившейся за рулем женщине, а организации. Теперь эту организацию могут привлечь к гражданской ответственности как собственника источника повышенной опасности.