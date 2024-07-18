В Самаре продлили запрет на посещение лесов до 23 июля

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области опубликовало приказ, в соответствии с которым продляется запрет на посещение лесов.

Напомним, ранее из-за высокой пожарной опасности с 13 по 18 июля был установлен запрет на пребывание людей в лесах и въезд транспорта.

Новый приказ подразумевает, что ограничение на пребывание продляется до 23 июля.