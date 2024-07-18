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Общество

В Самаре многодетным отдадут участки, предназначенные под строительство школы

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары обратились к врио губернатора Вячеславу Федорищеву с просьбой разобраться с вывозом мусора с участков многодетных семей в Орловом овраге. Свое обращение группа горожан опубликовала в комментарии под одним из постов главы региона в соцсети Вконтакте.

Самарцы напомнили, что участки были выделены еще в 2013 году, однако до сих пор на них покоятся кучи мусора высотой 15 метров.

"Администрация города более 10 лет не убирает мусор с моего участка. По этой причине пользоваться участком, провести элементарно межевание невозможно", - посетовали жители.

На комментарий с обращением отреагировали представители департамента градостроительства. Представители ведомства пояснили, что "ввиду ограниченности средств местного бюджета мэрия неоднократно направляла обращения в адрес регионального министерства энергетики и ЖКХ и правительства Самарской области с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии из областного бюджета на ликвидацию несанкционированной свалки на земельных участках, предоставленных многодетным семьям на данной территории.

"До настоящего времени средства ни местного, ни областного бюджета на ликвидацию отвала грунта не предусмотрены. Согласно разработанной документации по планировке территории, предусмотрена мена земельных участков, предоставленных многодетным семьям в мрн Орловский, находящихся под навалом грунта, на сформированные земельные участки, расположенные на территории, ранее рассматриваемой под строительство школы", - сообщили в департаменте.

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