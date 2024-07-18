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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг экскаваторов XINYUAN в CARCADE с выгодой до 400 тыс. рублей

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования экскаваторов марки XINYUAN (Ксинюань). Размер максимальной корпоративной преференции составит 400 000 рублей от РРЦ. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести экскаваторы XINYUAN различных моделей с использованием эксклюзивной корпоративной скидки от 200 до 400 тысяч рублей. Размер преференции зависит от модели спецтехники: так, к примеру, на колёсный экскаватор XINYUAN B65 eco распространяется скидка в размере 200 тыс. рублей; на B60 Professional и B70 S — 250 тыс. рублей; а лизинг C135 W и C150 W доступен с выгодой в размере 400 тыс. рублей. Программа разработана в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wGTbVa

ИНН 3905019765

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