"Тольяттиазот" возобновил отгрузку карбамида речным транспортом

"Тольяттиазот" возобновил отгрузку одного из ключевых продуктов компании — карбамида — речным транспортом. Инициатива по расширению логистических путей обусловлена растущим спросом потребителей на минеральные удобрения. Перед стартом навигации службы ТОАЗа выполнили необходимые подготовительные общестроительные работы и ремонт оборудования.

Продукция отгружается покупателю на причале ТОАЗ судами класса река-море, вмещающими порядка 5 000 тонн карбамида. Для того чтобы полностью загрузить судно, автомобильной спецтехнике необходимо выполнить около 250 рейсов. Поэтому погрузка проходит в круглосуточном режиме и длится несколько дней подряд.

В районе погрузки ведется мониторинг воды и воздуха. За этим следят специалисты аккредитованных лабораторий, привлеченных "Тольяттиазотом". Для подтверждения показателей качества отгружаемой продукции предприятием была номинирована независимая сюрвейерская компания, инспекторы которой следят за процессом погрузки на всех этапах и проводят анализ отобранных проб в собственных аккредитованных лабораториях. По итогам выдается сертификат международного образца.

На текущий момент периодичность отгрузки — одно судно в месяц. Соответственно, до конца сезона планируется выполнить еще несколько отправок.

"Тольяттиазот" планомерно развивает логистические маршруты для оперативной и бесперебойной доставки продукции. В 2023 году мы нарастили объем отгрузки железнодорожным транспортом, сейчас подключили и речной. Пилотный рейс доказал свою эффективность, поэтому поставки этим видом транспорта будут продолжены", — рассказал руководитель управления по коммерческом деятельности АО "ТОАЗ".