CARCADE укрепляет партнёрские отношения в ПФО

Летний сезон сопровождается чередой бизнес-мероприятий, активно поддерживаемых компанией CARCADE.

15 июня CARCADE выступила партнёром национального праздника "XIV Всероссийский сельский Сабантуй — 2024", где были экспонированы автомобили брендов Chery, OMODA и JAC. Это одно из флагманских событий в Пермском крае, которое посетили около 70 тысяч гостей, в том числе 50 официальных делегаций из российских регионов.

20 июня в Самаре прошло торжественное открытие регионального дилерского центра. Для гостей был организован уютный вечер с живой музыкой, мастер-классами по флористике и парфюму, а также интерактив от ведущего на знание продуктов бренда. В завершение состоялся розыгрыш подарков от партнёров и праздничный торт. Гостей мероприятия поразили новый интерьер, шикарная атмосфера и премиальный уровень комфорта внутри.

13 июля компания поддержала проведение мероприятия для клиентов ДЦ г. Перми. Мероприятие прошло в формате пикника. В рамках события корпоративным клиентам продемонстрировали автомобиль бренда OMODA, представители ответили на интересующие вопросы касательно авто и его эксплуатации. В завершении программы гостей ожидал розыгрыш призов.

"CARCADE находится на стадии активного регионального расширения. Мы продолжаем укреплять партнёрские отношения и совместно разрабатывать уникальные программы с выгодными условиями лизинга для наших клиентов", — рассказала Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортерами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".