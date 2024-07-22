Тольяттинская команда Lada Sport Rosneft стала победителем международного ралли "Шелковый путь"

В течение десяти дней на территории России и Монголии проходило международное ралли "Шелковый путь". Экипажи стартовали в Томске и финишировали в Улан-Баторе, преодолев 5243 километра. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Победителем в спортивной дисциплине ралли-рейд Open стал экипаж тольяттинской команды Lada Sport Rosneft Дмитрий Воронов / Кирилл Еникеев. Они прошли маршрут ралли на автомобиле Lada Niva Sport за 68 часов 5 минут и 23 секунды и завоевали трофей соревнований — белого тигра.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁