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Спорт

Тольяттинская команда Lada Sport Rosneft стала победителем международного ралли "Шелковый путь"

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение десяти дней на территории России и Монголии проходило международное ралли "Шелковый путь". Экипажи стартовали в Томске и финишировали в Улан-Баторе, преодолев 5243 километра. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Победителем в спортивной дисциплине ралли-рейд Open стал экипаж тольяттинской команды Lada Sport Rosneft Дмитрий Воронов / Кирилл Еникеев. Они прошли маршрут ралли на автомобиле Lada Niva Sport за 68 часов 5 минут и 23 секунды и завоевали трофей соревнований — белого тигра.

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