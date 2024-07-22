Тольяттинская команда Lada Sport Rosneft стала победителем международного ралли "Шелковый путь"

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В течение десяти дней на территории России и Монголии проходило международное ралли "Шелковый путь". Экипажи стартовали в Томске и финишировали в Улан-Баторе, преодолев 5243 километра. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области