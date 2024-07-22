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Общество

В Самаре стартовал мультиформатный интерактивный проект "Россия - миру"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 июля в Историческом парке "Россия - Моя история" открылся новый выставочный проект. Тематическая экспозиция в мультимедийном формате представляет ретроспективу развития российской и советской науки от эпохи Михаила Ломоносова до наших дней, знакомит с сорока великими учеными и их достижениями, ставшими основой цивилизационного развития.

Фото: предоставлено ИД "Аргументы и факты"

Федеральный спецпроект реализуется ИД "Аргументы и факты" совместно с мультимедийными историческими парками "Россия - моя история" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к Десятилетию науки и технологий, объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В контент проекта "Россия - миру" интегрированы 40 видеолекций журналиста "Аргументов и фактов", историка Константина Кудряшова. Доходчиво и оригинально он рассказывает о развитии науки в разных областях, а также о наших великих ученых. Как самостоятельный контент эти лекции будут доступны для просмотра на всех популярных платформах.

Для участников открытия выставки обзорную экскурсию провела методист Исторического парка Светлана Ронжова. Первыми в Самаре новый проект увидели представители самарского отделения Всероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых", "Молодая Гвардия" Единой России Самарской области, КЦСОН Самарского, Промышленного и Ленинского районов.

В день открытия у всех желающих была возможность познакомиться с робототехникой на площадке Дома научной коллаборации СамГТУ. Участники смогли испытать себя в ролях оператора FPV дрона в симуляторе, а также наземного робота, собранного учащимися ДНК.

Над контентом проекта долгие месяцы скрупулезно трудились ученые, журналисты и историки.

"Наши авторы и редакторы проделали энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной", - считает генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков. - Представители старших поколений знают многие из этих фактов, но у молодежи сейчас таких знаний недостаточно. Надеемся, что многие юные пытливые умы почувствуют в себе тягу к открытиям и захотят связать свою будущую жизнь с российской наукой".

"У нас получилась достаточно масштабная ретроспектива научных достижений нашей страны с охватом самых разных областей. При этом форма подачи проста, понятна и привлекательна. Экспозиции пройдут в 12 городах, дополнив контент выставок "Россия - моя история", - говорит глава Ассоциации исторических парков "Моя история", член Общественной палаты России Иван Есин. - Сегодня, когда мы стремимся к технологическому суверенитету, нужно понимать, что без достижений науки он невозможен. А достижения будут, когда молодежь начнет стремиться к ним. Поэтому проект в первую очередь адресован ей".

На пресс-конференции после презентации выставки врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина поблагодарила создателей за уникальную выставку и возможность увидеть ее в Самаре: "Самарской области очень повезло, что у нас есть такие возможности, как Исторический парк "Россия - моя история". И важно то, что мы сохраняем память о выдающихся ученых, которые внесли огромный вклад в развитие не только нашей страны, но и цивилизации. Это очень важно, ведь любой ученый - это человек будущего".

Генеральный директор ООО "АиФ в Самаре" Ольга Долинина призвала приходить на выставку с семьей и друзьями. Ее интерактивный визуальный формат максимально удобен для восприятия:

"С большой радостью мы открываем выставку "Россия - миру". Наша страна подарила миру огромное количество талантов, светлых умов и подарит еще очень много. Нам есть чем гордиться. Самара стала одним из 12 регионов, где эта выставка проходит в оффлайн-формате. Такие проекты показывают нашу мощь, то, что мы на самом деле умеем, и развенчивают стереотипы и иллюзии о нас".

Заместитель руководителя - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы ЕР, член Регионального политсовета, руководитель "Молодой гвардии" Антон Родионов отметил, что выставка "Россия - миру", по его мнению, даже информативнее, чем знаменитая выставка на ВДНХ в Москве:

"Сейчас в мире активно используются тепловизоры, беспилотники, робототехника - как в военных, так и в мирных целях. И все это создает наше поколение, мы с вами. Сейчас, как никогда, нам нужен технологический прорыв. Давайте сделаем это вместе".

Врио замминистра образования Самарской области Инна Окуленко отметила, что в 63-м регионе шикарные условия для занятия наукой:

"С 2018 года у нас работает региональный центр одаренных детей. В 2019 году открылся центр "Вега". В нем работают 90 площадок различной тематики, на которых занимаются более чем 2 тыс. детей. Дети из Самарской области успешно участвуют во всероссийских олимпиадах. В прошлом году их призерами стал 21 самарец".

Директор Дома научной коллаборации им. Н.Н.Семенова Самарского политеха Дмитрий Малышев пригласил ребят в бесплатные центры, где они могут попробовать себя в программировании, робототехнике и других инновационных отраслях.

"Дом научной коллаборации в этом году приглашает 1750 человек на бесплатные программы дополнительного технического образования. На площадке вуза реализуется более 100 программ для школьников. Более того, они начали работать и в других учебных заведениях. Придя к нам, ребенок попробует себя в разных технических дисциплинах и поймет, чем именно он хочет заниматься в будущем".

Директор ГБОУ ДО СО "СОЦДЮТТ" Багдат Тукабайов рассказал, какие возможности есть для юных самарцев, желающих заняться наукой или техническим творчеством.

"Вы знаете, что перчатки без пальцев и водные лыжи изобрели именно дети? У них огромный творческий потенциал! И мы должны его раскрывать и развивать. К нашей структуре относятся "Кванториумы", детские технопарки "Квантумы", детская автошкола и многое другое - и все это совершенно бесплатно. Более 3 тыс. мест ждут юных изобретателей. С ними будут работать сильные педагоги".

Выставочные экспозиции откроются в мультимедийных исторических парках "Россия - моя история" по всей стране, в городах Самаре, Саратове, Перми, Ростове-на-Дону, Махачкале, Новосибирске, Тюмени, Мелитополе, Владивостоке, Луганске, Санкт-Петербурге и Твери.

Выставка продлится по 18 августа, вход свободный. 0+

Запись на экскурсию: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК "ГудОК", 3 этаж.

Виртуальная выставка и материалы проекта доступны по адресу https://russia_to_the_world.aif.ru/.

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