Мэрия решила приватизировать МП "Архитектурно-планировочное бюро"

Муниципальное предприятие Самары "Архитектурно-планировочное бюро" приватизируют. Его преобразуют в акционерное общество. Приказ об этом подписал руководитель департамента управления имуществом Александр Крючков.
МП занимается подготовкой планов границ земельных участков, схем расположения площадок для строительства, подготовкой и согласованием проектов по инженерному обеспечению объектов, разработкой документов по красным линиям, перепланировкам и реконструкции зданий, материалов для рассмотрения возможности размещения объектов городского дизайна, градостроительных обоснований использования земельных участков.
Судя по приказу, мэрия по-прежнему останется владельцем организации. Но, конечно, планируется выпуск акций — 58,5 тыс. штук.
"Стоимость активов бюро составляет 58,5 млн рублей. В таком объеме будет принят уставной капитал АО. Стоимость одной акции составит 1000 рублей", — говорится в приказе.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули