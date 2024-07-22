Мэрия решила приватизировать МП "Архитектурно-планировочное бюро"

Муниципальное предприятие Самары "Архитектурно-планировочное бюро" приватизируют. Его преобразуют в акционерное общество. Приказ об этом подписал руководитель департамента управления имуществом Александр Крючков.

МП занимается подготовкой планов границ земельных участков, схем расположения площадок для строительства, подготовкой и согласованием проектов по инженерному обеспечению объектов, разработкой документов по красным линиям, перепланировкам и реконструкции зданий, материалов для рассмотрения возможности размещения объектов городского дизайна, градостроительных обоснований использования земельных участков.

Судя по приказу, мэрия по-прежнему останется владельцем организации. Но, конечно, планируется выпуск акций — 58,5 тыс. штук.

"Стоимость активов бюро составляет 58,5 млн рублей. В таком объеме будет принят уставной капитал АО. Стоимость одной акции составит 1000 рублей", — говорится в приказе.