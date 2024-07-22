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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т1 Облако приглашает на летний ИТ-фестиваль "Под открытым небом||кодом"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 июля российский облачный провайдер Т1 Облако (входит в Холдинг Т1) проведет летний ИТ-фестиваль "Под открытым небом||кодом", который пройдет в офлайн- и онлайн-формате. Мероприятие посвящено разработке ПО, созданию ИТ-инфраструктуры и повышению уровня их безопасности. Спикерами выступят эксперты Т1 Облако, Т1 Сервионика, Иннотех, ВТБ, Яндекс, Т-Банк.

ИТ-фестиваль будет полезен широкому кругу ИТ-специалистов: инженерам инфраструктурных и сетевых решений, DevOps-инженерам, архитекторам баз данных и тим-лидам, а также frontend- и backend-разработчикам, специалистам технической поддержки, системным аналитикам, экспертам Database security, и всем, кто увлечен новинками в области цифровых технологий и хочет развивать сообщества дата-инженеров и архитекторов инфраструктуры.

В программе фестиваля — пленарная сессия, круглые столы и дискуссии, на которых участники обсудят кейсы и обменяются опытом о проектировании облаков, управлении базами данных, контроле и автоматизации задач сопровождения инфраструктуры, сетевых решениях, СХД, реализации миграций, последних трендах информационной безопасности: угрозах и решениях, обновлениях в законодательстве.

"Т1 Облако видит все возрастающий запрос отечественного бизнеса на облачные технологии. Мы видим стратегически важным проведение подобных фестивалей, в рамках которых специалисты могут обменяться идеями, обсудить реализованные проекты. Все это безусловно способствует повышению экспертизы и зрелости решений, сплочению инженерного комьюнити, и в целом привлекает широкое внимание к развитию российской облачной индустрии", — рассказал Андрей Никитин, директор по продуктам Т1 Облако.

В выставочной демо-зоне будут представлены сервисы и решения Т1 Облако.

Участие бесплатное. Посмотреть подробную программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

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