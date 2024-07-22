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Общество

Самарчанки в декретном отпуске смогут повысить квалификацию благодаря нацпроекту

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области продолжают получать новые профессии и повышать квалификацию благодаря национальному проекту "Демография", который принят по решению президента РФ Владимира Путина.

Марина Маркова из Новокуйбышевска узнала о возможности обучения, когда была в декретном отпуске. Марина работала в ООО "Позитив", которое занимается организацией досуга детей. Для обучения выбрала направление "психолог-консультант". После декретного отпуска вышла на работу в должности заместителя директора уже с новыми знаниями.

"Обучение мне помогло быстрее влиться обратно в работу, — поделилась Марина. —  Не было такого сильного перехода, как когда ты выходишь из декрета и не можешь переключиться с домашних забот на профессиональные. Обучение открывает новые горизонты, помогает с новыми силами, знаниями внести свою лепту в работу".

Сам процесс обучения, по мнению Марины Марковой, был организован удобно, совмещал онлайн-обучение и практические занятия в группе. Это позволило получить и новые знания без отрыва от семьи, и новые навыки.

Пройти обучение могут граждане разных категорий: граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, ищущие работу и безработных граждане, молодежь до 35 лет определенных категорий, ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО и другие. Занятия, в зависимости от выбранной программы, могут проводиться как очно, так и онлайн.

"Обучение по нацпроекту совершенно бесплатное, — рассказал руководитель территориального центра занятости населения Новокуйбышевска Александр Толкачев. — Все представленные программы востребованы на рынке труда. Наши жители часто выбирают такие направления как 1С-разработчик, педагог-психолог, швея".

Узнать, какие направления дополнительного профобразования предлагаются жителям Самарской области и подать заявку на обучение можно на портале "Работа России" (www.trudvsem.ru).

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