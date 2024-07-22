Самарчанки в декретном отпуске смогут повысить квалификацию благодаря нацпроекту

Жители Самарской области продолжают получать новые профессии и повышать квалификацию благодаря национальному проекту "Демография", который принят по решению президента РФ Владимира Путина.
Марина Маркова из Новокуйбышевска узнала о возможности обучения, когда была в декретном отпуске. Марина работала в ООО "Позитив", которое занимается организацией досуга детей. Для обучения выбрала направление "психолог-консультант". После декретного отпуска вышла на работу в должности заместителя директора уже с новыми знаниями.
"Обучение мне помогло быстрее влиться обратно в работу, — поделилась Марина. — Не было такого сильного перехода, как когда ты выходишь из декрета и не можешь переключиться с домашних забот на профессиональные. Обучение открывает новые горизонты, помогает с новыми силами, знаниями внести свою лепту в работу".
Сам процесс обучения, по мнению Марины Марковой, был организован удобно, совмещал онлайн-обучение и практические занятия в группе. Это позволило получить и новые знания без отрыва от семьи, и новые навыки.
Пройти обучение могут граждане разных категорий: граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, ищущие работу и безработных граждане, молодежь до 35 лет определенных категорий, ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО и другие. Занятия, в зависимости от выбранной программы, могут проводиться как очно, так и онлайн.
"Обучение по нацпроекту совершенно бесплатное, — рассказал руководитель территориального центра занятости населения Новокуйбышевска Александр Толкачев. — Все представленные программы востребованы на рынке труда. Наши жители часто выбирают такие направления как 1С-разработчик, педагог-психолог, швея".
Узнать, какие направления дополнительного профобразования предлагаются жителям Самарской области и подать заявку на обучение можно на портале "Работа России" (www.trudvsem.ru).
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!