Разыгрывающий Брендан Адамс подписал контракт с БК "Самара"

БК "Самара" подписал контракт на один сезон с разыгрывающим Бренданом Адамсом, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний американец Брендан ДʼАндрэ Адамс (Brendan DʼAndrae Adams) выступал за команды университетов University of Connecticut (2018-2021) и George Washington University (2021-2023), а также за команду "Миннесоты" в Летней лиге НБА 2023 года.

Профессиональную карьеру начал в латвийском ВЭФ (август–декабрь 2023). Вторую половину прошлого сезона провел в турецкой "Дарушафаке" (январь–июнь 2024).

Включен в третью символическую сборную дивизиона Atlantic 10 Conference (NCAA, 2023).

В сезоне-2023/2024 в составе ВЭФ принял участие в 16 матчах Латвийско-Эстонской лиги (12,1 очка, 3,4 подбора и 4 передачи в среднем) и 6 матчах Лиги чемпионов (12,8 очка, 2,7 подбора и 5 передач за игру). В составе "Дарушафаки" принял участие в 17 матчах чемпионата Турции (10,1 очка, 2,4 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру), а также в 3 матчах Лиги чемпионов (11 очков, 3 подбора и 4,3 передачи в среднем).

Брендан — младший брат Джейлена Адамса, который в разные годы выступал в НБА за "Атланту", "Портленд" и "Милуоки", а в 2022 г. стал чемпионом и MVP австралийской лиги.

"Я выбрал Самару в качестве следующего шага в своей карьере из-за возможности играть с очень конкурентоспособной командой в большой лиге. Я думаю, что у нас с тренером схожие стремления и амбиции добиться успеха в этом году, а также схожие идеи и требования к разыгрывающему защитнику. Мне также очень нравится возможность приехать в такой прекрасный город и познакомиться с новой для меня культурой", — заявил Брендан Адамс.