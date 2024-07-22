На Самарском металлургическом заводе отметили День металлурга

В третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. 19 июля 2024 г. в рамках профессионального праздника на Самарском металлургическом заводе прошли торжественные мероприятия. Лучшие металлурги предприятия получили признание профессиональных заслуг: 67 сотрудникам предприятия вручены награды и благодарности, из них шесть работников были удостоены наград министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Генеральный директор АО "СМЗ" Спичак Михаил Григорьевич поздравил всех сотрудников со сцены: "Несмотря на сложности, с которыми столкнулось наше предприятие — санкционный режим, переориентация экспортных объемов, импортозамещение, за первое полугодие 2024 года объем производства самарского металлургического завода вырос по сравнению с 2023 годом. Завод отработал с начала года с отличными результатами по качеству. В этом году мы практически в два раза увеличили инвестиции в производство. И все эти результаты мы достигаем благодаря нашему высокопрофессиональному коллективу. С праздником, дорогие коллеги!".
Временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Самарской области Волков Олег Валентинович обратился к трудовому коллективу самарского металлургического завода от имени временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Федорищева Вячеслава Андреевича: "Свой профессиональный праздник вы встречаете достойными производственными показателями, что способствует укреплению экономического потенциала Самарской области, повышению качества жизни людей", а также поблагодарил за профессионализм и преданность делу.
Почетное звание Заслуженный работник промышленности Самарской области присвоено Козлову Алексею Святославовичу, старшему мастеру по ремонту оборудования. Благодарностью губернатора Самарской области поощрены: Табеев Александр Павлович, прокатчик горячего металла и Штанина Юлия Анатольевна, начальник лаборатории аналитической химии.
Наградами министерства промышленности и торговли Российской Федерации удостоены: машинист крана Бурдаева Римма Ильиничны, начальник цеха Регета Илья Степанович, прессовщик на гидропрессах Спирин Алексей Михайлович, фрезеровщик Иванов Юрий Алексеевич, начальник отдела Малинин Игорь Владимирович, директор по охране труда, здоровья и экологии Заикин Александр Викторович.
Поздравить Самарский металлургический завод приехали также почетные гости: ВРИО заместителя министра — руководителя департамента машиностроительного комплекса Тишин Сергей Анатольевич, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговли, информационных технологий и связи Самарской Губернской Думы — Фоменко Игорь Анатольевич, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области — Фомичев Валерий Петрович, председатель Думы городского округа Самара — Дегтев Алексей Петрович, глава Кировского внутригородского района городского округа Самара — Рудаков Игорь Александрович. Кроме того, сотрудников Самарского металлургического завода приехал поздравить почетный гражданин Самарской области, Герой Социалистического Труда, Оводенко Максим Борисович, которой руководил заводом с 1984 по 1996 годы.
Последние комментарии
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.