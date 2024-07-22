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Общество

В Самаре отметили юбилей "Крыльев мечты"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой гвардии" помогли в организации торжественного мероприятия, посвященного 10-летию футбольного клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья

Фото: Никита Королев

Праздник спорта и настоящей дружбы объединил любителей футбола, особенных спортсменов,  их родителей, педагогов и тренеров. Поздравить уникальный клуб с юбилеем и помочь в организации знакового для клуба события  пришли и волонтёры "Единой России".

"Крылья Мечты" — проект для людей с нарушениями здоровья, рождённый в Самаре. Его с первых дней поддерживает профессиональный футбольный клуб  "Крылья Советов", благодаря чему у детей появилась форма с логотипом клуба и название "Крылья Мечты".

"Играть в футбол для многих ребят было лишь мечтой, но благодаря проекту она осуществилась. Сейчас в проекте регулярно занимаются футболом больше 200 детей, подростков и молодых людей в возрасте от 6 до 35 лет с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, задержкой психического развития, умственной отсталостью и нарушением слуха. Все занятия проводятся бесплатно", — рассказала врио министра спорта Самарской области, председатель общественного совета партийного проекта "Детский спорт" в регионе  Лидия Рогожинская.

За 10 лет клуб подготовил множество юных футболистов, которые участвуют во всероссийских и международных соревнованиях и занимают призовые места, рассказали организаторы мероприятия.

Активисты "Молодой Гвардии" развернули флаг во время звучания гимна Российской Федерации, вручили детям шарики в цветах российского триколора  и угощения от партнёров праздника, и от души поздравили юных спортсменов с памятной датой.

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