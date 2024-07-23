Женщина погибла при ночном пожаре в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 23 июля, в 3:45 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Школьная, 40А в Красноглинском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.