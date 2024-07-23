В Промышленном районе Самары сгорели три автомобиля

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В понедельник, 22 июля, в 12:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома № 138 по ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.