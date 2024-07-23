Вода в Волге прогрелась выше нормы

Во второй декаде июля отмечается превышение среднемноголетнего значения температуры воды в р. Волга, сообщает "Приволжское УГМС".

В Куйбышевском водохранилище вода прогрелась до 23,2-24 градусов Цельсия, в районе Тольятти - до 23,2 градуса, что на 0,8 градуса выше среднемноголетнего значения.

В Саратовском водохранилище температура воды 21,9-24,8 градуса Цельсия, в районе Самары - 21,9 градуса, что на 1,4 выше среднемноголетнего значения.

На малых реках температура воды наблюдалась в пределах 18,4-25,4 градуса Цельсия.