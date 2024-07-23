Вода в Волге прогрелась выше нормы

Во второй декаде июля отмечается превышение среднемноголетнего значения температуры воды в р. Волга, сообщает "Приволжское УГМС".
В Куйбышевском водохранилище вода прогрелась до 23,2-24 градусов Цельсия, в районе Тольятти - до 23,2 градуса, что на 0,8 градуса выше среднемноголетнего значения.
В Саратовском водохранилище температура воды 21,9-24,8 градуса Цельсия, в районе Самары - 21,9 градуса, что на 1,4 выше среднемноголетнего значения.
На малых реках температура воды наблюдалась в пределах 18,4-25,4 градуса Цельсия.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!