Функции упраздненного департамента внешних связей передали минэкономразвития

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым в положение о министерстве экономического развития и инвестиций будет внесен ряд изменений. Ведомству делегированы функции, ранее возлагавшиеся на ныне упраздненный департамент внешних связей администрации губернатора региона.
В частности, в тексте постановления говорится, что минэкономразвития теперь является "органом исполнительной власти Самарской области, координирующим и осуществляющим международные, внешнеэкономические и межрегиональные связи Самарской области", "разрабатывает проекты соглашений об осуществлении международных связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями и органами государственной власти иностранных государств, проекты соглашений об осуществлении межрегиональных связей Самарской области с субъектами РФ и проекты протоколов по их реализации" и т.д.
Кроме того, положение о минэкономразвития дополнено рядом пунктов, в том числе обеспечение методического руководства деятельностью органов исполнительной власти Самарской области в сфере развития международных связей; по поручению губернатора обеспечение подготовки визитов за рубеж и поездок в иные субъекты РФ делегаций региона в части разработки программ пребывания, информационно-аналитических и справочных материалов и т.п.
Напомним, в апреле текущего года стало известно, что департамент внешних связей администрации губернатора Самарской области находится в процессе реорганизации. Официально перемены объяснялись изменением структуры международных связей региона, связанным с усилением санкционного давления. При этом в публичном поле ранее появлялась информация об американском гражданстве детей главы департамента Веры Щербачевой, а также об уголовном деле, связанном якобы с фиктивным трудоустройством ее невестки.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...