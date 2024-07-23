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Облправительство Власть и политика

Функции упраздненного департамента внешних связей передали минэкономразвития

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым в положение о министерстве экономического развития и инвестиций будет внесен ряд изменений. Ведомству делегированы функции, ранее возлагавшиеся на ныне упраздненный департамент внешних связей администрации губернатора региона.

В частности, в тексте постановления говорится, что минэкономразвития теперь является "органом исполнительной власти Самарской области, координирующим и осуществляющим международные, внешнеэкономические и межрегиональные связи Самарской области", "разрабатывает проекты соглашений об осуществлении международных связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями и органами государственной власти иностранных государств, проекты соглашений об осуществлении межрегиональных связей Самарской области с субъектами РФ и проекты протоколов по их реализации" и т.д.

Кроме того, положение о минэкономразвития дополнено рядом пунктов, в том числе обеспечение методического руководства деятельностью органов исполнительной власти Самарской области в сфере развития международных связей; по поручению губернатора обеспечение подготовки визитов за рубеж и поездок в иные субъекты РФ делегаций региона в части разработки программ пребывания, информационно-аналитических и справочных материалов и т.п.

Напомним, в апреле текущего года стало известно, что департамент внешних связей администрации губернатора Самарской области находится в процессе реорганизации. Официально перемены объяснялись изменением структуры международных связей региона, связанным с усилением санкционного давления. При этом в публичном поле ранее появлялась информация об американском гражданстве детей главы департамента Веры Щербачевой, а также об уголовном деле, связанном якобы с фиктивным трудоустройством ее невестки.

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