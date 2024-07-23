14 августа в Тольятти откроется фестиваль "Классика OPENFEST"

С 14 по 20 августа в Тольяттинской государственной филармонии пройдет фестиваль оркестровых музыкантов "Классика OPENFEST" (6+), на котором представят молодые таланты страны.

Нынешний фестиваль посвящен скрипачу Леониду Когану, чей 100-летний юбилей будет отмечаться осенью 2024 г. и значение которого для отечественной исполнительской школы трудно переоценить.

На фестивале выступят лауреаты международных конкурсов: скрипачи Даниил Коган, Федор Безносиков, Деннис Гасанов, Лейли Каррыева, альтист Павел Романенко, кларнетист Артем Ванян, гобоисты Мария Плыско и Ксения Ситникова, флейтистка Полина Зибарева, фаготист Иван Забегин, пианисты Лаура Бетрозова, Вера Галактионова. Компанию им составят тольяттинские музыканты Никита Кравченко (валторна), Наталья Селяткина (фортепиано) и Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии.

В рамках фестиваля состоится дирижерский мастер-класс профессора МГК им. П. И. Чайковского Анатолия Левина, в котором примут участие Даниил Коган, Федор Безносиков, Павел Романенко, Дана Муриева и Лейли Каррыева.

В многолетних традициях фестиваля участники будут выступать в нескольких ипостасях — как солисты, в том числе с оркестром, как ансамблисты и дирижеры. Будет звучать музыка композиторов, которых часто играл Леонид Коган: Моцарт (Концерт No 5, ля мажор, исп. Даниил Коган), Паганини, (Концерт No 1, 1 ч. исп. Деннис Гасанов), "Меланхолическая серенада" Чайковского (исп. Федор Безносиков), симфонические произведения Шуберта, Брамса, Листа.

14, 16, 17 августа — камерные концерты, вход свободный (нужна регистрация на сайте филармонии или в кассе);

16 и 20 августа — концерты симфонического оркестра Тольяттинской филармонии (билеты онлайн можно купить уже сейчас, и в кассе с 12 августа).