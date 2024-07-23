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Финансы Экономика и бизнес

Седельные тягачи DongFengVasol в CARCADE с выгодой до 1,1 млн рублей

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Седельные тягачи марки DongFengVasol можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением максимальной корпоративной преференции в размере 1,1 млн рублей.

Программа разработана в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Так, например, на DongFengVasol HV7 с колёсной формулой 4×2 действует скидка в размере 1,1 млн рублей, а на HV8 6×4 выгода составит 925 тыс. рублей. В итоге для клиента CARCADE стоимость модели HV7 составит 8,1 млн руб., а модель HV8 при оформлении в лизинг обойдётся в 8,95 млн руб. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Акция распространяется только на новые ТС в наличии в Екатеринбурге, Москве и Перми либо в поставке через партнёра специальной программы. Подробности специального предложения и полную матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yDGP4c

ИНН 3905019765

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