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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев и руководство ПАО "ЛУКОЙЛ" подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководством ПАО "ЛУКОЙЛ". Стороны обсудили развитие производственного потенциала, а также подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО "ЛУКОЙЛ".

Фото: Юлия Рубцова (информационное агентство СОВА sovainfo.ru)

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, для Самарской области развитие нефтегазового сектора - абсолютный приоритет социально-экономического развития, компания "ЛУКОЙЛ" служит стратегическим партнером региона по многим направлениям.

"Есть конкретные проекты, которые мы хотели бы вместе развивать. Речь идет в том числе о создании сопутствующей транспортной инфраструктуры. На прошлой неделе у нас открылся большой знаковый объект - 100-километровая дорога "Обход Тольятти". Трафик достаточно большой, он превышает даже наши ожидания. Поэтому здесь хотелось бы посмотреть, как быстро мы можем создать сопутствующую инфраструктуру", - отметил глава региона.

Предметом обсуждения на встрече также стала возможность встраивания промышленных предприятий Самарской области в производственную кооперацию "ЛУКОЙЛа" как крупного интегрального заказчика.

"Будем формировать предложения на федеральный уровень по созданию таких условий, в которых отечественная продукция занимала бы большую долю в интегральном заказе крупных и государственных, и частных компаний, - обратился Вячеслав Федорищев к участникам встречи. - Здесь как пилотный регион готовы, и обязаны, и будем делать все, чтобы наши производители занимали достойные места. Тем более что у нас сильные машиностроители, сильный промышленный сектор".

Кроме того, как подчеркнул глава региона, Самарская область - научный регион с сильными университетами. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в рамках международного межвузовского кампуса, который строится в Самаре.

Подписанное в рамках встречи соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. Стороны заинтересованы в реализации долгосрочных комплексных программ развития и конкретных проектов по техническому переоснащению и реконструкции промышленных объектов компании для наращивания производственного потенциала. 

В рамках соглашения планируется разработка проектов по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы региона. Для улучшения экологической обстановки предусмотрено использование попутного нефтяного газа в объеме не менее 95% от добычи. Ряд проектов направлен на развитие кадрового и научного потенциала Самарской области, включая программы в сфере занятости. Отдельный пункт документа посвящен социальным и благотворительным инициативам компании в области образования, здравоохранения, культуры и спорта.

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