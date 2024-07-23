Энергетики "Т Плюс" заменят теплотрассу по улице Антонова-Овсеенко в Самаре

ПАО "Т Плюс" выполнит масштабные работы по замене трубопроводов и восстановлению благоустройства по улице Антонова-Овсеенко. На период подготовки подземных коммуникаций к отопительному сезону на данном участке будет действовать временная схема движения автотранспорта и трамваев.
В частности, с 3:00 пятницы, 26 июля, планируется вывести из работы две полосы автодвижения по четной стороне в районе пересечения с Ивана Булкина. Вместе с этим будет ограничено движение трамваев на данном участке. По графику восстановить трамвайное сообщение планируется до 4:00 вторника, 30 июля. Строительно-монтажные работы и восстановление благоустройства по четной стороне на Антонова-Овсеенко будут выполнены до 6:00 вторника, 6 августа.
Следом, с 6:00 вторника, 6 августа, до 6:00 вторника, 13 августа, замена теплосети будет производиться на трех полосах движения по нечетной стороне улицы Антонова-Овсеенко.
На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.
"Работа на объекте будет организована в круглосуточном режиме. Для жителей близлежащих домов будет сохранена подача горячего водоснабжения по временным трубопроводам. Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме!", — подчеркнул технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
В целом этим летом "Т Плюс" выполнит плановую перекладку на 26 объектах в областной столице. В рамках подготовки к отопительному периоду 2024–2025 гг. энергетики планируют заменить свыше 29 км теплотрасс в Самаре. Это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения горожан.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!