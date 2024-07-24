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Муниципалитеты Власть и политика

В Тольятти подрядчик сорвал сроки ремонта детского сада

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэр Тольятти направит обращения в городскую прокуратуру и полицию по факту срыва подрядной организацией ООО "Валгат" сроков ввода детского сада "Яблонька" в эксплуатацию после проведения ремонта, в том числе с точки зрения подготовки дошкольного учреждения к отопительному сезону. Об этом Николай Ренц сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Николая Ренца

 Мэр Тольятти пояснил, что на прошлой неделе лично был на объекте и убедился, что подрядчики срывают сроки ремонта.

"На прошлой неделе лично был на объекте. К сожалению, вынужден констатировать, что в очередной раз подрядчики, победившие на торгах с существенным падением в стоимости работ, в погоне за одной только им понятной выгодой, заходя на объект, не могут выполнить взятые на себя обязательства. В данном случае я говорю об ООО "Валгат", которое зарегистрировано в Сызрани", - рассказал Николай Ренц.

Он добавил, что подрядная организация уже предупреждена, что в случае невыполнения обязательств будет внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

"Более того, мы привлечем и правоохранительные органы, потому что шутить с бюджетными деньгами и детскими дошкольными учреждениями, особенно в период подготовки к отопительному сезону, никому не позволено. Я в ходе выезда на объект предупредил подрядчика о том, что ответственность будет самая строгая, и лично буду добиваться того, чтобы эту ответственность он понес", - заключил глава Автограда.

Ренц также выразил опасения, что к 1 сентября сад сдан не будет.

"В ответ на мой визит, к сожалению, за прошедшие несколько дней практически ничего не изменилось. Материалы в детский сад не завезены, работы в необходимом объеме не ведутся. И исходя из понимания объема ремонтных работ, у нас есть серьезные опасения, что к 1 сентября детсад сдан не будет. Мы, безусловно, примем исчерпывающие меры для того, чтобы дошкольный образовательный процесс для малышей был организован как следует. Но уверяю и в том, что действия в отношении подрядчика с нашей стороны будут самые жесткие", - заключил она.

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