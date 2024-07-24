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Баскетбол Спорт

Американский форвард Ронни Харрелл будет выступать за "Самару"

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Американский форвард Ронни Харрелл подписал контракт на один сезон с БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

28-летний спортсмен выступал за команды университетов Creighton University (2015-2018) и University of Denver (2018-2019).

Профессиональную карьеру начал в команде CSM Steaua Bucuresti (Румыния, сентябрь 2019 — январь 2020), затем выступал в командах Etzella (Люксембург, январь–март 2020 г.), Palmer Basket Palma (Испания, второй дивизион, 2020/2021), Hapoel Gilboa Galil (Израиль, 2021/2022), MHP Riesen Ludwigsburg (Германия, август–октябрь 2022), Ironi Ness Ziona (Израиль, октябрь 2022 — май 2023) и Aris B.C. (Греция, 2023/2024).

Включен в сборную новичков дивизиона Summit League (NCAA, 2019).

В сезоне-2023/2024 в составе "Ариса" принял участие в 29 матчах чемпионата Греции (8,8 очка, 5,5 подбора, 2,2 передачи и 2 перехвата в среднем) и 19 матчах Еврокубка (9,6 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 2,3 перехвата за игру).

Харрелл — кузен чемпиона НБА в составе "Детройта" Чонси Биллапса, который сейчас возглавляет "Портленд".

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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