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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг AMBERTUCK WORK в CARCADE с выгодой в 100 тыс. рублей

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пикап AMBERTRUCK WORK можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением скидки в размере 100 000 рублей. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Программа разработана в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы.

Пикап AMBERTRUCK WORK предложен в единственной комплектации, включающей в себя две подушки безопасности, ESP, обивку сидений эко-кожей, кондиционер с антиаллергенным фильтром, многофункциональное рулевое колесо, электрические стеклоподъемники и задний парктроник. Пикап имеет стильный салон: лаконичную и компактную конструкцию передней панели с горизонтальной многослойной структурой, а также "плавающий" 10-дюймовый экран медиасистемы по центру. Стандартная комплектация включает хромированные наружные ручки дверей, легкосплавные диски R16, металлическую защитную дугу черного цвета, полимерное покрытие грузовой платформы, мощный генератор на 120 А и АКБ ёмкостью 80 Ач. Автомобиль оснащен надежным низкофорсированным дизельным двигателем 2,5 л стандарта ЕВРО-4 без AdBlue и DPF, подключаемым полным приводом с механической блокировкой заднего дифференциала и проходит дополнительную антикоррозионную обработку кузова при сборке с воскованием скрытых полостей.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. В рамках договора на новый автомобиль AMBERTRUCK WORK клиентам компании доступны дополнительные продукты: сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, скидки по топливной программе, возвратный лизинг.

Кроме того, финансирование автомобилей доступно в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для получения коммерческого предложения, информации о наличии и подбора автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wPWNiU

ИНН 3905019765

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