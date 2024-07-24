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Общество

iВолга объединит в Самарской области 2 тыс. представителей молодежи со всей страны

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 июля Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События принимает участников. Первой Фестивальную поляну Мастрюковских озер посетила участница из Владимирской области.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»

В 2024 г. форум побил рекорд заявочной кампании: более 40 тыс. молодых людей со всей страны приняли участие в конкурсном отборе. 2 тыс. из них стали участниками Всероссийского события и будут свидетелями церемонии открытия "iВолги".

"Я чувствую себя по-настоящему вдохновленной, будучи первым приехавшим участником. Мне кажется, это отличная возможность познакомиться с форумом и раньше всех узнать подробности. Мне еще в школе рассказывали, что представляет из себя "iВолга", поэтому я с самого начала загорелась идеей здесь оказаться. Для меня это отличный шанс познакомиться с интересными людьми и расширить свои горизонты. Также я давно интересуюсь волонтерством, поэтому считаю, что здесь я узнаю больше об этой сфере и получу советы от опытных профессионалов", — рассказывает София Фисенко, участница смены "Первые. Волонтерство и экология" из Владимирской области.

В 2024 г. в Форуме примут участие 2 тыс. молодых людей со всей России от 14 до 35 лет, а частью специальных форматов станут участники старше 35 лет и "серебряные волонтеры". При поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегации всех субъектов РФ смогли принять участие в форуме — глава региона оказал помощь тем, у кого не было финансовой возможности обеспечить трансфер до площадки проведения Форума. Самая большая делегация традиционно представляет Самарскую область — Родину "iВолги": Форум примет более 400 участников из "сердца России".

На каждой смене участники будут разделены на группы, у каждой из которых будут свои наставники или вожатые — люди, которые знают ответы на все вопросы, курируют команды и помогают в создании благоприятной обстановки. Именно они станут верными спутниками для участников. Отличаются помощники тем, что наставник будет работать с молодежью в возрасте от 18 до 35 лет, а вожатый — с ребятами от 14 до 17 лет. Все они проходили специальное обучение, чтобы обеспечить участников всей необходимой информацией, а также комфортным пребыванием на площадке события.

В 2024 г. ключевой темой Форума стало создание единой воспитательной среды для детей и молодежи. Образовательная составляющая будет включать в себя две утренние программы основной направленности смены: "Открытые Площадки", где ребята посетят мастер-классы, встретятся в неформальной обстановке с почетными гостями и проведут время с пользой, а также "Время Созидать", где участники смогут создать новые проекты и инициативы в различных направлениях — от постановки театрального представления до соревнования по научным идеям.

Кроме того, на Форуме впервые будет работать Детская дирекция  — 65 ее участников будут активно помогать в создании и проведении мероприятий, дублируя функционал основной дирекции форума. Детская дирекция поможет участникам проявить себя, погрузиться в создание событий и развить лидерские качества.

Также у участников будет возможность защитить проект и получить поддержку до 1 млн руб. на его реализацию от грантового конкурса Росмолодежь.Гранты.

А вечером ребят ждет насыщенная культурная программа, которая включает в себя мастер-классы, спортивные активности, экскурсии по достопримечательностям Самарской области и выступления артистов.

Напомним, что молодежный форум iВолга в течение 11 лет имел окружной статус и проводился под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. С 2024 г. форум получил федеральный статус.

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