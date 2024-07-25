В Самаре на ул. Ивана Булкина горели мусор и иномарка

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В среду, 24 июля, в 22:10 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в районе дома № 22 на ул. Ивана Булкина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.